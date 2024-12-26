Зеленський призначив нового постпреда України при міжнародних організаціях

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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначає Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Про це йдеться в указі № 881/2024.

До цього Юрій Вітренко працював керівником Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності в Офісі президента України.

Днями Зеленський скасував рішення про призначення Еміне Джапарової на посаду постпреда при міжнародних організаціях у Відні.

Еміне Джапарова ще в липні написала заяву про відставку. Це сталося після журналістського розслідування: її чоловік — колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку Геннадій Боголюбов — виїхав з України за втраченим паспортом 67-річного жителя Волинської області Миколи Сюмака. Боголюбов заперечив, що йому допомагала Джапарова.