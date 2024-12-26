Пів мільйона оцінок і 86 тисяч домашніх завдань. У МОН розповіли про тестування освітнього застосунку «Мрія»

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Пілотні школи завершують перший семестр у «Мрії» — освітній державній екосистемі для учнів, батьків і вчителів.

Про результати тестування розповіли МОН і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Мрія» — це вебпортал і мобільний застосунок, де користувачі мають план дня, конструктор розкладу, динаміку досягнень, чати, бібліотеку персоналізованого контенту від провідних освітніх платформ, «Мрія ID» та багато іншого.

Вже 40 пілотних шкіл провели перший семестр із «Мрією», активно тестували весь функціонал застосунку й вебпорталу.

Чим найбільше користувалися вчителі:

560 тисяч оцінок виставили, з них 3,6 тисячі — олівчиком;

246 тисяч разів скористалися календарно-тематичним плануванням;

86 тисяч домашніх завдань задали учням та ученицям.

Що найчастіше робили в застосунку батьки:

120 тисяч разів перевірили результати навчання дітей;

83,8 тисячі разів дізналися, що задали дітям додому;

15,5 тисячі разів відвідали бібліотеку контенту.

Які функції «Мрії» вподобали школярі:

76,1 тисячі разів подивилися ДЗ;

31 тисячу разів переглянули матеріали уроків;

39 тисяч разів перевірили свої оцінки.

Найулюбленіші відео з бібліотеки контенту:

Особливості оцінювання та академічна доброчесність;

Тайм-менеджмент для зайнятих батьків: поради щодо планування сімейного графіка;

Який вигляд матиме тіло людини через 100 років?

Надалі МОН буде збирати відгуки користувачів і користувачок, а також проведе опитування та глибинні інтерв’ю, щоб покращити продукт. У відомстві додали, що на 2025 рік готують багато оновлень.