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Пів мільйона оцінок і 86 тисяч домашніх завдань. У МОН розповіли про тестування освітнього застосунку «Мрія»

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Пілотні школи завершують перший семестр у «Мрії» — освітній державній екосистемі для учнів, батьків і вчителів.

Про результати тестування розповіли МОН і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Мрія» — це вебпортал і мобільний застосунок, де користувачі мають план дня, конструктор розкладу, динаміку досягнень, чати, бібліотеку персоналізованого контенту від провідних освітніх платформ, «Мрія ID» та багато іншого.

Вже 40 пілотних шкіл провели перший семестр із «Мрією», активно тестували весь функціонал застосунку й вебпорталу.

Чим найбільше користувалися вчителі:

Що найчастіше робили в застосунку батьки:

Які функції «Мрії» вподобали школярі:

Найулюбленіші відео з бібліотеки контенту:

Надалі МОН буде збирати відгуки користувачів і користувачок, а також проведе опитування та глибинні інтерв’ю, щоб покращити продукт. У відомстві додали, що на 2025 рік готують багато оновлень.