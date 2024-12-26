Професору КНУ Василенку оголосять другу догану — він розповідав про іноземних військових в Україні та «голодних українок»

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Викладачу Навчально-наукового інституту журналістики Микиті Василенку оголосять другу догану.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в інституті.

Рішення вже погодила Етична комісія КНУ імені Тараса Шевченка. Першу догану Василенко отримав близько року тому. Питання про його звільнення можуть розглянути після оголошення другої догани.

Раніше джерела «Бабеля» повідомляли, що Василенка звільнять до кінця року після оголошення другої догани.

Як пояснив у коментарі hromadske ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, саме два адміністративні стягнення протягом року дають таку можливість. Першу догану Василенку оголосили 16 січня 2024 року.

Що передувало

В одному з останніх коментарів викладач ННІЖ КНУ Микита Василенко висловився про залучення іноземних військ в Україну так: «Щонайменше 40 тисяч мужиків з грішми, голодних за жінками, які не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати через ті чи інші причини, чоловіки яких вбиті на війні чи скалічені».

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка «неприпустимими».

На ситуацію також зреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він написав листи до МОН, щоб відомство провело контроль діяльності ННІЖ, а також до університету, щоб той провів службове розслідування. Лубінець додав, що є потреба звернутися до СБУ.

Омбудсман уже отримував колективне звернення від студентів щодо Василенка. Тоді після реакції Лубінця викладач отримав догану від університету.

Микита Василенко — викладач і письменник, він 40 років учить студентів Навчально-наукового інституту журналістики писати розслідування та репортажі. Також Василенко робив політичну карʼєру, але партію, до якої він належав багато років, на початку великої війни заборонили як проросійську. Згодом він регулярно зʼявлявся на каналах Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва, які зараз перебувають під санкціями. А коли їх заборонили, перейшов на політичні ютуб-канали.

«Бабель» зʼясував, що головний прийом Василенка — за будь-яких обставин прогнозувати майбутню кризу: вимирання населення або повстання «в тилу і на фронті».