NASA показало новий знімок різдвяної ялинки із зірок

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NASA

Агентство NASA показало нове зображення скупчення молодих зірок NGC 2264, яке за формою та кольором нагадує різдвяну ялинку.

Про це пише NASA.

Зображення зробили на основі кадрів із двох телескопів — з обсерваторії Chandra і з оптичного приладу астрофотографа Майкла Клоу в Аризоні. На знімку зірки — це біло-блакитні точки, а зелені завихрення, що нагадують ялинові голки, — це скупчення газу.

NASA

«Різдвяна ялинка» розташована на відстані 2 500 світлових років від Землі, вік зірок у ній — від одного до пʼяти мільйонів років. Це явище у січні 1784 року відкрив англійський астроном Вільям Гершиль.