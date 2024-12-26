Китай побудує найбільшу у світі ГЕС у Тибеті

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Уряд Китаю схвалив будівництво найбільшої у світі гідроенергетичної греблі на східному краю Тибетського плато — нова ГЕС може вплинути на мільйони людей в Індії та Бангладеш.

Про це повідомляє Reuters.

Гребля, яку побудують у нижній течії річки Ярлунг Зангбо, імовірно, зможе виробляти 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії на рік. Це більш ніж втричі більше за 88,2 мільярда кіловат-годин, які виробляє найбільша у світі станом на зараз гребля «Три ущелини».

Новий китайський проєкт відіграватиме важливу роль для Китаю, щоб країна досягла вуглецевого піку та вуглецевої нейтральності. Це також вплине і на суміжні галузі, зокрема машинобудування. Окрім того, будівництво створить у Тибеті нові робочі місця.

Прогнозують, що витрати на будівництво греблі, включаючи інженерні витрати, також перевищать вартість «Трьох ущелин,» яка сягнула $34,83 мільярда. У таку ціну також увійшло переселення 1,4 мільйона людей.

Наразі невідомо, скільки людей витіснить новий Тибетський проєкт і як це вплине на місцеву екосистему.

Китайські чиновники кажуть, що гідроенергетичні проєкти в Тибеті, які, за їхніми словами, мають більше третини гідроенергетичного потенціалу Китаю, не матимуть значного впливу на навколишнє середовище або на водопостачання нижче за течією.

Водночас у Індії та Бангладеш занепокоєні інформацією про будівництво греблі. Кажуть, що проєкт потенційно змінить не тільки місцеву екологію, але й потік і хід річки нижче за течією.