Підприємство з Кривого Рогу постачило військовим 20 тисяч неякісних спальників — директору оголосили підозру

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Директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році постачило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості, повідомили підозру.

Про це пише пресслужба Держбюро розслідувань.

Вартість спальників становила 30 млн гривень, проте експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням.

За висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, у спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Директору підприємства повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Максимальне покарання — 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Військова частина вже подала позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 млн гривень та заміну спальних мішків на якісні, який задовольнили в повному обсязі.