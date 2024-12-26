На Netflix вийшов другий сезон «Гри в кальмара»

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Netflix

На Netflix вийшов другий сезон серіалу «Гра в кальмара». Сюжет зосередиться на головному герої Сон Гі Хуні — він став переможцем минулих смертельних змагань, але повернувся на арену, щоб врятувати інших.

«За три роки після перемоги в «Грі в кальмара» гравець 456 відмовляється від ідеї переїхати до США й повертається з новою метою. Гі Хун знову приєднується до загадкової гри на виживання разом із новими учасниками, що намагаються виграти 45,6 мільярда вон», — зазначає Netflix.

Головного героя Сон Гі Хуна грає Лі Чжон Чже. Ві Ха Чжун продовжить грати молодого офіцера поліції, який шукав свого брата, а Лі Бьон Хон гратиме ведучого смертельної гри.

Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію Netflix: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 мільярда годин. Серіал заробив, за оцінками, близько $837 мільйонів.

Режисер «Гри в кальмара» Хван Дон Хьок через стрес під час зйомок другого сезону втратив зуби. Але фінальний сезон, третій, вийде у 2025 році.