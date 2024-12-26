У Мозамбіку під час протестів з в’язниці втекли понад 1 500 людей

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У столиці Мозамбіку Мапуту спалахнув тюремний бунт — є десятки загиблих та поранені. Близько 1 530 людей втекли з місць позбавлення волі.

Про це повідомляє CNN.

Жителі Мозамбіку незгодні з результатами виборів у жовтні, які продовжили владу правлячої партії ФРЕЛІМО. Ескалація протестів відбулася після підтвердження її перемоги Верховним судом. ФРЕЛІМО керує країною 49 років, пише BBC. Опозиція та її прихильники кажуть, що голосування сфальсифікували.

Генерал-командувач поліції країни Бернардіно Рафаель розповів, що антиурядові протестувальники підійшли до в’язниці в Мапуту 25 грудня. Тоді в’язні зламали стіну і втекли. Відомо, що 150 утікачів уже затримали повторно. В результаті сутичок з охороною загинули 33 людини, ще 15 поранені.

Міністерка юстиції Мозамбіку Гелена Кіда розповіла місцевому медіа, що заворушення у в’язниці начебто не мають нічого спільного з політичними протестами.

У різних частинах країни деякі офіси партії ФРЕЛІМО, а також поліцейські дільниці, банки та заводи пограбували, зруйнували та спалили. Люди не виходять на вулиці без особливої потреби.