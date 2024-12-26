Генштаб ЗСУ: Росія втратила 1 540 військових та понад пів сотні ракет за добу

Новини

Сухопутні війська ЗС України

Протягом минулої доби, 25 грудня, Росія втратила 1 540 військових убитими й пораненими та понад пів сотні крилатих ракет.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові знищили ще 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, один засіб ППО, 63 дрони оперативно-тактичного рівня, 55 крилатих ракет, 63 одиниці автомобільної техніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський заявив, що 43 тисячі військових загинули, 370 тисяч — поранені.