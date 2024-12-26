Байден закликав посилити допомогу Україні після різдвяної атаки Росії
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку росіян на Україну вранці 25 грудня.
Про це йдеться в офіційній заяві очільника держави.
Ранковий обстріл на Різдво Байден назвав «обурливим». Метою було відрізати українцям доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми, каже політик.
«За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, ще більше вже в дорозі. Я доручив Міністерству оборони продовжити різке збільшення поставок зброї в Україну. США продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських сил», — заявив Джо Байден.
- У ранок Різдва, 25 грудня, російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися енергетичні обʼєкти, повітряна тривога лунала по всіх регіонах. Вночі росіяни підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, фіксували пуски крилатих ракет типу «Калібр», деякі області з вечора атакували дрони.