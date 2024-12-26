Байден закликав посилити допомогу Україні після різдвяної атаки Росії

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Getty Images / «Бабель»

Президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку росіян на Україну вранці 25 грудня.

Про це йдеться в офіційній заяві очільника держави.

Ранковий обстріл на Різдво Байден назвав «обурливим». Метою було відрізати українцям доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми, каже політик.

«За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, ще більше вже в дорозі. Я доручив Міністерству оборони продовжити різке збільшення поставок зброї в Україну. США продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських сил», — заявив Джо Байден.