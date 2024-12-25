Білоголового орлана офіційно проголосили національним птахом США

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Білоголовий орлан тепер офіційно національний птах Сполучених Штатів Америки. Президент Джо Байден напередодні Різдва підписав відповідний закон.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Роками білоголовий орлан був національною емблемою США і зʼявлявся на Великій печатці США, яку використовують у документах із 1782 року. Однак до цього моменту його не визнавали національним птахом.

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Закон, що визначає білоголового орлана національним птахом, ініціювали законодавці Міннесоти. Штат є домом для того, що сенаторка Емі Клобучар описала як одну з найбільших популяцій білоголового орлана у країні. Білоголовий орлан захищений Законом про національну емблему 1940 року, який забороняє продаж або полювання на нього.

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Білоголовий орлан — хижий птах із родини яструбових. Він відомий своїм характерним виглядом: білою головою і хвостом, темно-коричневим тілом і крилами, а також яскраво-жовтим дзьобом і лапами. Довжина тіла варіюється від 70 до 100 сантиметрів, а розмах крил — від 180 до 230 сантиметрів. Білоголові орлани мешкають у Північній Америці, зокрема у США, Канаді та Мексиці.