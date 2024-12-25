Сербські студенти вийшли на мітинг проти політики президента Вучича та його партії

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AP

У сербській столиці Белграді сотні студентів вийшли на мітинг проти політики президента Сербії Александра Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії. Люди вимагають справедливості після того, як 15 людей загинули під час обвалу відремонтованого даху залізничного вокзалу в Нові-Саду.

Про це повідомляють BBC і The Guardian.

Студенти університетів у Белграді та по всій Сербії протестують, вимагаючи опублікувати документи, повʼязані з реконструкцією станції, і притягнути до відповідальності винних у трагедії.

Люди пройшли від офісу державного прокурора в Белграді до офісу генерального прокурора Загорки Доловач. Вони принесли з собою листівки, у яких вимагають від влади «боротися за закон і справедливість без будь-яких політичних чи корупційних зловживань». Також протестувальники несли транспаранти із зображенням закривавленої руки — за їхніми словами, вона символізує відповідальність влади за обвал даху на вокзалі.

AP

Студенти, опозиція та громадські організації звинувачують Доловача та прокурорів у млявому розслідуванні обвалу даху, але ті це заперечують.