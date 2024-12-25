ЄС виділив Україні ще €150 мільйонів, частина піде на шкільне харчування
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- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз виділив Україні €150 млн, частина з них піде на забезпечення безкоштовного харчування у школах для дітей 1—4 класів.
Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що це вже другий транш з боку ЄС в межах угоди щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання €300 млн.
Окрім харчування дітей, кошти також направлять на відновлення інфраструктури та підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.
- Кількома днями раніше президентка Європейської комісії наголосила, що наступного року Україна отримає понад €30 мільярдів від ЄС. Так блок хоче підтримати українську економічну стабільність.