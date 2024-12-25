Санта-Клаус летить світом. За ним стежать військові США

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На Різдво, 25 грудня, Санта-Клаус розпочав свій політ світом. За його польотом спостерігають сервіс Flightradar і Командування повітряно-космічної оборони США (NORAD).

На Flightradar санки з позивним R3DN053 (Merry Christmas) і номером реєстрації HoHoHo пролітають на півдні півострова Каліфорнія, що в Мексиці.

У NORAD Санта летить до незаселеного атола Пальміра. Він уже роздав майже 8 мільйонів подарунків.

Першим цю традицію запустило військове командування NORAD в 1955 році, коли один з відомих універмагів у штаті Колорадо помилково у своїй рекламі вказав номер телефону гарячої лінії континентального командування ППО. Реклама закликала дітей дзвонити Санті. Після цього військові вирішили щороку показувати вигаданий маршрут головного різдвяного героя.

А сервіс Flightradar почав показувати маршрут Санти у 2017 році.