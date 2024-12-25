Молдова підтвердила, що російська ракета порушила її повітряний простір. Румунія заперечує

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Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір.

Про це вона написала у X.

Санду заявила, що в день Різдва «Кремль обирає шлях руйнування — атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою».

«Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії і повністю солідарна з Україною», — додала вона.

Сьогодні вранці Повітряні сили України повідомляли про крилату ракету, яка летіла в напрямку Чернівців з території Молдови.

Крім того, моніторингові сервіси писали і про проліт ракети з боку Румунії. Однак румунське Міноборони інформацію спростовує.

У повідомленні йдеться, що румунське військове керівництво отримало повідомлення від України про те, що близько 07:30 російська ракета, яка мала вразити Чернівецьку область, пролетіла через повітряний простір Молдови й приблизно протягом двох хвилин була у повітряному просторі Румунії в районі міста Дарабань.

«За даними моніторингу систем повітряного спостереження Румунії та за даними, наданими засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг у зоні відповідальності Румунії, перетин повітряного простору Румунії не було підтверджено», — зазначили у міністерстві.