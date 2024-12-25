Новини

ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року — президент підписав закон

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Фізичні особи — підприємці (ФОП) сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року — президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це йдеться в картці закону № 9319.

Саме цей закон врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення. Його розробляли, щоб спростити оподаткування резидентів «Дія Сіті» та їхніх спеціалістів.

Як пояснював голова бюджетного фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у цьому законі врегулювали такі норми:

Історичне підвищення податків

Наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський також підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

Цей закон передбачає: