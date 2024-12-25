Росіяни масовано атакували Україну у різдвяний ранок — бʼють по енергетиці

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У ранок Різдва, 25 грудня, російські війська масовано атакують Україну дронами та ракетами. Під ударом — енергетика, повітряна тривога лунає по всій країні.

За даними Повітряних сил України, вночі росіяни підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також фіксували пуски крилатих ракет типу «Калібр» з Чорного моря, а деякі області України з вечора атакували російські дрони.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що мета атаки — енергосистема України. «Укренерго» вже ввело графіки вимкнень світла. Щойно стане безпечно — енергетики уточнять наслідки обстрілів та вирушать на ремонт.

Через обстріл серйозно пошкоджені теплоелектростанції ДТЕК. Це вже 13 масована атака Росії на українську енергетику і 10 масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакували балістичними ракетами. Під ударом опинилися Салтівський, Київський та Немишлянський райони Харкова — загалом поранені шість людей.

Вибухи чули в Дніпрі та в інших містах області, зокрема в Кривому Розі, та в Івано-Франкісську. На Вінниччині та Прикарпатті через російську атаку є пошкодження енергетичної інфраструктури

Тим часом одна з російських крилатих ракет, імовірно, залетіла у повітряний простір Молдови. У країні цього поки не коментували.