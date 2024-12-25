У Кривому Розі закінчили пошуково-рятувальну операцію — загинула людина
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальну операцію після удару РФ по житловому будинку 24 грудня.
Про це повідомила ДСНС України.
Через ворожу атаку загинула людина. Також відомо про 17 поранених, серед них — дві дитини.
Росіяни пошкодили житловий будинок, магазини та автівки. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.
- Російські війська вдарили по Кривому Рогу балістикою ввечері 24 грудня — влучили в житловий будинок.