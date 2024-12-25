У Кривому Розі закінчили пошуково-рятувальну операцію — загинула людина

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Пресслужба ДСНС

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальну операцію після удару РФ по житловому будинку 24 грудня.

Про це повідомила ДСНС України.

Через ворожу атаку загинула людина. Також відомо про 17 поранених, серед них — дві дитини.

Росіяни пошкодили житловий будинок, магазини та автівки. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.