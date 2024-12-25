Деталі української ракетної програми. Огляд матеріалів іноземних медіа про російсько-українську війну 24 грудня

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«Бабель»

The Economist опублікував матеріал про те, як влаштовано українську ракетну програму. Передовсім видання розповідає про ракету «Трембіта», що завдячує своєю назвою дуже гучному двигуну. Уже розробили версію ракети, здатної долетіти до Москви ― при ціні в $15 тисяч за версію та із зарядом у 20-30 кілограмів це вкрай доступна зброя. Розробник ракет в Україні не один, частково виробництво розміщують у непримітних місцях на кшталт гаражів, інколи в підземних бункерах. Керівник Мінцифри Михайло Федоров запевняє, що наступний рік буде роком українських далекобійних ракет, а радник Володимир Горбулін стверджує, що систему налагоджено таким чином, що Україна реалізовуватиме ракетну програму за будь-яких зовнішніх умов. Хоча інші фахівці з-поміж співрозмовників видання кажуть, що для виробництва великої кількості ракет Україні знадобиться ще приблизно рік.

Також варті уваги матеріал The Washington Post про нові жорсткі економічні санкції проти російського енергетичного сектора, які перед відставкою готує команда Байдена, текст Reuters про запоріжця Олега Колеснікова, який став російським шпигуном і передавав дані про результати ракетних обстрілів, і репортаж BBC про місто Покровськ, звідки родом автор однієї з найвідоміших різдвяних мелодій Микола Леонтович. Дослідник Семюел Чарап із RAND Corporation у Foreign Affairs в питанні досягнення миру між Росією та Україною радить Трампу мати реалістичний план, серйозні важелі впливу на Москву і терпіння, а MSN розповідає, що ж за шаблю підняв боксер Володимир Усик після своєї другої перемоги над Тайсоном Фʼюрі.