Уряд спростив закупівлю безпілотників і засобів РЕБ
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Кабінет міністрів затвердив постанову, яка спрощує процедуру закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
«Це рішення забезпечує не лише оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт, але й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку і вдосконалення продукції», — каже посадовець.
Тепер командири військових частин можуть закуповувати дрони та РЕБ тактичного рівня, не узгоджуючи це з Генштабом та іншими органами управління. Це має зменшити бюрократію, кажуть в Міноборони.
Постанова дозволяє військовим частинам приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями МО та Держспецзвʼязку. Очікується, що так техніку можна буде отримувати швидше і за конкурентними цінами.
- У грудні Міноборони України виділило додаткові 1,1 мільярда гривень на закупівлю безпілотників для ЗСУ. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль казав, що гроші направлять безпосередньо бригадам.
- Пізніше оборонне відомство виділило ще 1,89 мільярда гривень на покупку дронів. Так, 55% від суми виділили на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням, а ще 18% — на FPV-камікадзе.