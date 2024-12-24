Уряд спростив закупівлю безпілотників і засобів РЕБ

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Кабінет міністрів затвердив постанову, яка спрощує процедуру закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Це рішення забезпечує не лише оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт, але й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку і вдосконалення продукції», — каже посадовець.

Тепер командири військових частин можуть закуповувати дрони та РЕБ тактичного рівня, не узгоджуючи це з Генштабом та іншими органами управління. Це має зменшити бюрократію, кажуть в Міноборони.

Постанова дозволяє військовим частинам приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями МО та Держспецзвʼязку. Очікується, що так техніку можна буде отримувати швидше і за конкурентними цінами.