В Україні автоматично продовжать строк бронювань від мобілізації на місяць

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Уряд вирішив автоматично продовжити чинні бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року, через кібератаку на державні реєстри.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року. Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, то його автоматично продовжать до 20 січня наступного року. А якщо бронювання завершилося до 19 грудня (до кібератаки), роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

Бронювання, надані Міністерством економіки або через портал «Дія», продовжать автоматично на місяць. Міноборони зобовʼязане протягом 5 днів після того, як постанова уряду набуде чинності, внести зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

У Мінекономіки вважають, що таке урядове рішення дозволить військовозобовʼязаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур.