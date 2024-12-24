Міністр освіти Лісовий зреагував на слова професора КНУ Василенка про іноземних військових в Україні та «голодних українок»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка «неприпустимими». Останній заявляв, що залучення іноземних військових в Україну може «покращити ситуацію з народжуваністю», і говорив про «сотні тисяч голодних українок».

Про це Оксен Лісовий сказав в ексклюзивному коментарі «Бабелю».

«Висловлювання з боку викладача, які я бачив в інформаційному просторі, є неприпустимими. Особливо, якщо вони транслюються в інформаційному просторі ворога. Адміністрація університету планує розглянути етичні аспекти поведінки цього викладача на відповідній комісії. Проте мені відомо, що вже не вперше етична комісія збирається з цієї причини», — зазначив Лісовий.

І додав, що як міністр не має права втручатися в автономність вишу, але має право висловити свою оцінку.

«Реакція на такі висловлювання і відповідальність за них повинні бути суворими», — наголосив міністр.

Зараз Міністерство освіти і науки працює над зміною культури освітнього середовища у вишах, і «така поведінка точно не вписується в ці зміни», резюмував Лісовий.

Що сказав Василенко

В одному з останніх коментарів викладач ННІЖ КНУ Микита Василенко висловився про залучення іноземних військ в Україну так: «Щонайменше 40 тисяч мужиків з грішми, голодних за жінками, які не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати через ті чи інші причини, чоловіки яких вбиті на війні чи скалічені».

На це зреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він написав листи до МОН, щоб відомство провело контроль діяльності ННІЖ, а також до університету, щоб той провів службове розслідування. Лубінець додав, що є потреба звернутися до СБУ.

Торік омбудсман уже отримував колективне звернення від студентів щодо Василенка. Тоді після реакції Лубінця викладач отримав догану від університету.

Микита Василенко — викладач і письменник, він 40 років вчить студентів Навчально-наукового інституту журналістики писати розслідування та репортажі. Також Василенко робив політичну карʼєру, але партію, до якої він належав багато років, на початку великої війни заборонили як проросійську. Згодом він регулярно зʼявлявся на каналах Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва, які зараз перебувають під санкціями. А коли їх заборонили, перейшов на політичні ютуб-канали. «Бабель» зʼясував, що головний прийом Василенка — за будь-яких обставин прогнозувати майбутню кризу: вимирання населення або повстання «в тилу і на фронті».