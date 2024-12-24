У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали тіло — там ще можуть перебувати люди (оновлено)

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З-під завалів будинку в Кривому Розі, зруйнованого через ракетну атаку РФ, дістали ще одного чоловіка. Він загинув.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Медики на місці вжили необхідних заходів, щоб реанімувати чоловіка, однак врятувати його не вдалося. Під руїнами ще можуть бути люди.

Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою ввечері 24 грудня, внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Зараз відомо про 11 постраждалих, серед них — 16-річна дівчина. Госпіталізували сімох людей, троє з них — у важкому стані.

О 15:36 Повітряні сили України повідомили про загрозу балістики для Дніпропетровської області, а вже о 15:37 попередили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, відомо вже про 13 постраждалих. Росіяни пошкодили житловий будинок, магазини та автівки. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.