Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу — є поранені

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Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram

Російські війська ввечері 24 грудня вдарили балістикою по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Через удар є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram

Через удар пошкоджений житловий будинок. За останніми даними, постраждали щонайменше 11 людей — двох з них дістали з-під завалів. Серед постраждалих — 16-річна дівчина. Три людини у важкому стані.

О 15:36 Повітряні сили України повідомили про загрозу балістики для Дніпропетровської області, а вже о 15:37 вони повідомили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.