Bloomberg: Син ексміністра оборони Ірану постачає Росії чверть зброї іранського виробництва

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Іранський бізнесмен Хоссейн Шамхані володіє бізнесом, який забезпечує чверть поставок іранської зброї в Росію.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Хоссейн Шамхані — син Алі Шамхані, колишнього міністра оборони Ірану, який зараз обіймає посаду радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. За інформацією Bloomberg, Шамхані-молодший входить до групи бізнесменів, які постачають Росії зброю через Каспійське море. Він відіграє «ключову роль» у продажу іранської зброї Москві.

Бізнесменові належить мережа компаній, яка займається експортом нафти і нафтопродуктів з Ірану і Росії через країни, що не приєдналися до санкцій. Бізнес-імперія Шамхані також охоплює хедж-фонд з офісами в Лондоні, Женеві та Сінгапурі та флот із десятків суден, серед яких танкери і вантажні судна.

За словами джерел Bloomberg, з минулого року мережа фірм, повʼязаних із Шамхані, зокрема дубайська Crios Shipping LLC, почала перевозити на своїх суднах зброю, деталі безпілотників і товари подвійного призначення.

Судна, що належать Crios, раніше ходили середземноморськими й чорноморськими маршрутами. Але в середині 2023 року кораблі перемістилися в Каспійське море і відтоді курсують між Іраном і Росією. До числа цих суден входять Sea Castle (ще відоме як Tooka) і Sea Anchor (також відоме як Roja). Імовірно, є й інші. Цього року Sea Castle і Sea Anchor зробили щонайменше пʼять рейсів з іранських портів в російську Астрахань.

За словами джерел Bloomberg, Москва розплачується за ці вантажі нафтою. Незрозуміло, скільки зброї вже поставили кораблі, контрольовані мережею Шамхані. За словами джерел, зброю не декларували у вантажних документах, щоб уникнути паперових слідів.