Ринкова вартість Apple наближається до історичної позначки в $4 трильйони — на це вплинув ШІ

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Компанія Apple сягнула історичних показників фондового ринку в $3,85 трильйона і наближається до позначки $4 трильйони. На зростання впливає те, що фірма поступово вводить функції зі штучним інтелектом — це поступово підвищує продажі.

Про це пише Reuters.

Тільки з листопада 2024 року акції Apple зросли на 16% — це додало приблизно $500 мільярдів до ринкової капіталізації.

Тепер Apple обігнала за вартістю фондового ринку компанії Nvidia та Microsoft, які лідирували протягом усього 2024 року.

І це в той час, коли акції Nvidia, найбільшого бенефіціара штучного інтелекту, зросли більш ніж на 800% за останні два роки, порівняно з майже подвоєнням акцій Apple за той самий період.

Останнє зростання акцій Apple відображає «ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту та очікування, що це призведе до суперциклу оновлень iPhone», — сказав аналітик.

В останні роки Apple критикували за те, що компанія повільно розробляє свою стратегію штучного інтелекту, тоді як Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta Platforms впроваджували ці технології активніше.

У грудні Apple почала інтегрувати ChatGPT OpenAI у свої пристрої після того, як у червні оприлюднила плани інтегрувати генеративну технологію штучного інтелекту у свій пакет програм.