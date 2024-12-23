У 90 років помер крокодил Берт — зірка фільму «Крокодил Данді»

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В Австралії помер морський крокодил Берт — він зіграв у культовому фільмі «Крокодил Данді». Берту було більш як 90 років.

Про це повідомив крокодиловий герпетарій Crocosaurus Cove.

Берта виловили у 1980-х роках у річці Рейнольдс. Після зйомок в австралійському бойовику «Крокодил Данді» (1986) він став однією з найбільш упізнаваних рептилій у світі. Актору Полу Хогану, який зіграв головну роль у фільмі, зараз 85 років.

Кадр з фільму «Крокодил Данді». З міркувань безпеки подеколи використано підроблену версію Берта.

Протягом життя Берт допомагав формувати імідж Австралії як країни жорстокої природної краси, зазначають у Crocosaurus Cove.

Crocosaurus Cove Darwin / Facebook

До розплідника Берт потрапив у 2008 році. Він був холостяком, а ще мав незалежну та запальну вдачу. Його темперамент приніс йому популярність як серед відвідувачів герпетарію, так і серед працівників — він уособлював «грубий і неприборканий дух морського крокодила».

Crocosaurus Cove Darwin / Facebook

Причин смерті Берта не називають, однак кажуть, що він мирно спочив цими вихідними.