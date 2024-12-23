Nissan і Honda планують злиття в одну компанію — її вартість може сягнути $50 мільярдів

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Японські компанії Honda і Nissan хочуть об’єднатися, перетворившись на третій найбільший автовиробник у світі за обсягом продажів.

Про це повідомляє Associated Press.

Корпорації 23 грудня підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ свідчить, що менший член альянсу Nissan — Mitsubishi Motors — теж приєднається до переговорів про інтеграцію бізнесів.

Президент Honda Тошіхіро Мібе розповів, що разом із Nissan вони створять спільний холдинг. Спочатку його очолить Honda, яка намагатиметься зберегти цінності всіх трьох компаній. Офіційну угоду про злиття хочуть укласти до червня, а розмістити акції холдингової компанії на Токійській фондовій біржі — до серпня 2026 року.

Суму угоди поки не розголошують, адже офіційні переговори лише розпочинаються. Японські автовиробники відстали від своїх великих конкурентів у виробництві електромобілів, тож прагнуть скоротити витрати та надолужити згаяний час.

Злиття може призвести до виникнення корпорації вартістю понад $50 мільярдів, виходячи з ринкової капіталізації всіх трьох автовиробників. Разом Honda, Nissan і Mitsubishi зможуть конкурувати з Toyota Motor Corp. і німецьким концерном Volkswagen AG.

Навіть після об’єднання провідним японським автовиробником залишиться Toyota — вона випустила 11,5 мільйона автомобілів у 2023 році. Honda, Nissan і Mitsubishi вироблятимуть близько 8 мільйонів автівок на рік.