Україна отримала новий транш від МВФ на $1,1 мільярда

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Україна отримала $1,1 мільярда від Міжнародного валютного фонду — це шостий транш за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Гроші підуть у держбюджет і допоможуть уряду фінансувати критичні видатки, соцдопомогу, зарплати медиків, учителів тощо.

Загалом за цією програмою Україна отримала вже $9,8 мільярда. Фінансову допомогу Україна отримує, коли впроваджує структурні реформи на шляху до членства у Європейський Союз та виконує структурні маяки МВФ.

У майбутньому Україну чекає ще один перегляд програми — з 1 березня 2025 року ($0,9 мільярда).