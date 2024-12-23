Україна отримала новий транш від МВФ на $1,1 мільярда
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Pixabay
Україна отримала $1,1 мільярда від Міжнародного валютного фонду — це шостий транш за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Гроші підуть у держбюджет і допоможуть уряду фінансувати критичні видатки, соцдопомогу, зарплати медиків, учителів тощо.
Загалом за цією програмою Україна отримала вже $9,8 мільярда. Фінансову допомогу Україна отримує, коли впроваджує структурні реформи на шляху до членства у Європейський Союз та виконує структурні маяки МВФ.
У майбутньому Україну чекає ще один перегляд програми — з 1 березня 2025 року ($0,9 мільярда).
- Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023 року і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.