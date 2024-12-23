За добу ППО збила 47 з 72 ворожих дронів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Протягом доби росіяни атакували Україну 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянська та Орла РФ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 09:00 підтвердили збиття 47 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. У Хмельницькій та Київській областях пошкоджено підприємства та житлові будинки, попередньо без жертв, постраждалим надають допомогу.

За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, внаслідок атаки РФ пошкоджено обладнання підприємства. Одна людина отримала травми, вона в задовільному стані. Також вибиті вікна в приватних будинках та автівка.

Через падіння уламків на Київщині пошкоджено лінію електромереж, світло вже відновили, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також пошкоджено чотири приватні будинки, гараж та три автомобілі.