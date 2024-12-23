Генштаб ЗСУ: Росія втратила 1 990 військових за добу
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)
Протягом минулої доби, 22 грудня, Росія втратила 1 990 військових убитими й пораненими, а також 15 бойових броньованих машин.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Сили оборони знищили ще шість танків, 29 артилерійських систем, 55 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 62 одиниці автомобільної техніки та ще дві одиниці спецтехніки.
Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.
Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський заявив, що 43 тисячі військових загинули, 370 тисяч — поранені.