Yonhap: КНДР готується відправити в Росію додаткові війська та зброю

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Північна Корея, ймовірно, незабаром може розгорнути додаткові війська у РФ, а також зброю, включно з дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на південнокорейських військових.

«Комплексна оцінка розвідданих показує, що КНДР готується до ротації або збільшення чисельності військ у Росії, в той час як постачає 240-міліметрові ракетні установки та 170-міліметрові самохідні артилерійські установки», — заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Є ознаки того, що Пхеньян починає виготовляти й постачати дрони-камікадзе. У комітеті це пояснили зусиллями країни отримати практичний досвід ведення війни та модернізувати власну систему озброєнь.

Місяцем раніше північнокорейські медіа повідомили, що лідер Кім Чен Ин слідкував за випробуванням різних типів таких безпілотників та закликав до їхнього масового виробництва.

Попри збільшення військової співпраці з Москвою, жодних конкретних провокацій з боку КНДР поки не виявили. Тим часом Пхеньян готується до ключової політичної події — пленарного засідання партії наприкінці року. Тож Сеул не виключає, що Північна Корея може піти на провокації — наприклад, запуск балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.

«Оскільки КНДР зосередиться на підтримці Росії наступного року, вона, ймовірно, не стане провокувати конфлікти, що можуть створити новий фронт війни», — пише Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів вважає, що у 2025 році Пхеньян продовжить провокації в «сірій зоні», такі як запуск повітряних куль зі сміттям та порушення роботи GPS.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

14 грудня Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 14—15 грудня підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових вбитими та пораненими, ще троє зникли безвісти.

19 грудня стало відомо, що у боях в Курській області Росії загинули щонайменше 100 військових з Північної Кореї, ще тисяча — поранені.