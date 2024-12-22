У Туреччині гелікоптер врізався в лікарню, четверо людей загинули
- Автор:
- Оля Березюк
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У Туреччині вертоліт швидкої врізався у будівлю лікарні, загинули четверо людей.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя Туреччини в Х.
Аварія сталася у провінції Мугла на південному сході країни. Вертоліт врізався в навчально-дослідницьку лікарню і впав на порожню територію.
Загинули четверо людей: два пілоти, лікар та його помічник.
Точні причини катастрофи ще зʼясовують, однак губернатор регіону зазначив, що в той час був туман. Головний лікар медзакладу в Муглі каже, що в лікарні внаслідок аварії ніхто не постраждав.