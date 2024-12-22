У Шотландії відкриють перший британський заклад, де можна «безпечно» вживати заборонені наркотики

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У місті Глазго, що в Шотландії, яка є частиною Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, протягом місяця відкриють перший британський офіційний заклад, де можна «безпечно» вживати нелегальні наркотики.

Про це пише The Guardian.

У закладі Thistle люди зможуть вводити нелегальні наркотики у гігієнічному середовищі під наглядом фахівців, які зможуть реагувати на побічні реакції та передозування, а також пропонувати комплексний догляд. Заклад працюватиме щодня з 09:00 до 21:00.

За офіційними даними, у 2023 році у Шотландії померли 1 172 людини від наркотиків, майже чверть із них — у Глазго. Тому Thistle має зменшити цю смертність.

«Ми покладаємося не на одне втручання, а на цілий пакет лікування та догляду», — сказав помічник медичного директора відділу лікування алкоголю та наркотиків Сакет Пріядарші.

За його словами, це мають бути послуги допомоги в кризових ситуаціях, реабілітація в стаціонарі та національна програма розповсюдження налоксону.

Вперше ідею такого закладу в Королівстві висунули понад 10 років тому у відповідь на спалах ВІЛ серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики. Проте її блокувало Міністерство внутрішніх справ, яке стверджувало, що це суперечитиме британському закону про зловживання наркотиками.

«Кожна смерть від зловживання наркотиками є трагедією для тих, хто втратив життя, їхніх сімей і для суспільства в цілому. Хоча ми не плануємо змінювати закони Великої Британії про наркотики, через наш цілеспрямований уряд ми вживатимемо профілактичних заходів у сфері охорони здоров’я, щоб боротися з найбільшими вбивцями в суспільстві, включаючи зловживання наркотиками, і підтримувати людей жити довше та здоровіше», — сказав один із урядовців.