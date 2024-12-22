Росіяни розстріляли пʼятьох українських військовополонених

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У мережі зʼявилося відео, де росіяни розстрілюють українських військовополонених. Його поширила 110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

На ньому видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників.

Браузер не підтримує відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомить про цей факт ООН та МКЧХ.

Страти українських військовополонених

Росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Із 177 підтверджених випадків 109 відбулися у 2024-му.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів.

Окрім того, росіяни публікують відповідні відео у соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає: МКЧХ ні разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але у офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.