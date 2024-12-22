У Албанії заборонили TikTok на один рік

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У суботу, 21 грудня, у Албанії уряд оголосив про заборону відеоплатформи TikTok на один рік. Таке рішення ухвалили після вбивства підлітка минулого місяця, яке викликало побоювання щодо впливу соціальних мереж на дітей.

Про це пише Reuters.

Заборона набуде чинності на початку наступного року, заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама після зустрічі з батьками та вчителями з усієї країни.

Албанський премʼєр звинуватив TikTok у тому, що соціальна мережа породжує насильство серед молоді в школах та поза їх межами.

«Проблема сьогодні не в наших дітях, проблема сьогодні в нас, проблема сьогодні в нашому суспільстві, проблема сьогодні в TikTok і в усіх інших, які беруть наших дітей у заручники», — сказав він.

Водночас представник TikTok каже, що компанія не знайшла доказів, що «злочинець або жертва мали облікові записи TikTok». За його словами, відео, які призвели до вбивства, були в інших соціальних мережах.

TikTok заявив, що вимагає від албанського уряду «термінової ясності».