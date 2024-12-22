У Албанії заборонили TikTok на один рік
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У суботу, 21 грудня, у Албанії уряд оголосив про заборону відеоплатформи TikTok на один рік. Таке рішення ухвалили після вбивства підлітка минулого місяця, яке викликало побоювання щодо впливу соціальних мереж на дітей.
Про це пише Reuters.
Заборона набуде чинності на початку наступного року, заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама після зустрічі з батьками та вчителями з усієї країни.
Албанський премʼєр звинуватив TikTok у тому, що соціальна мережа породжує насильство серед молоді в школах та поза їх межами.
«Проблема сьогодні не в наших дітях, проблема сьогодні в нас, проблема сьогодні в нашому суспільстві, проблема сьогодні в TikTok і в усіх інших, які беруть наших дітей у заручники», — сказав він.
Водночас представник TikTok каже, що компанія не знайшла доказів, що «злочинець або жертва мали облікові записи TikTok». За його словами, відео, які призвели до вбивства, були в інших соціальних мережах.
TikTok заявив, що вимагає від албанського уряду «термінової ясності».
- У листопаді в Албанії 14-річного школяра зарізав однокласник. Місцеві медіа писали, що інцидент стався після сварки між двома хлопцями в соціальних мережах. У TikTok нібито також зʼявилися відео з неповнолітніми, які підтримують вбивство.
- Це не перші подібні звинувачення. Батьки дітей у Франції звинуватили соцмережу TikTok у впливі шкідливого контенту на неповнолітніх. Сім’ї стверджують, що це призвело до випадків самогубства.
- TikTok, як і решту соціальних мереж, давно намагаються контролювати різні органи. Єврокомісія розпочала перше розслідування проти платформи в лютому 2024-го, йшлося про порушення зобовʼязань із захисту дітей. У ЄК зазначали, що застосунок викликає залежність, не має обмежень для неповнолітніх у використанні програми, а система перевірки віку ненадійна.