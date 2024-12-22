Трамп обрав телепродюсера спецпредставником США у Великій Британії

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Новообраний президент США Дональд Трамп призначить телепродюсера Марка Бернетта спеціальним представником своєї адміністрації у Великій Британії.

Про це сам Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, передає BBC.

«Марк працюватиме над зміцненням дипломатичних відносин, зосереджуючись на сферах взаємного інтересу, включаючи торгівлю, інвестиційні можливості та культурні обміни», — написав Трамп.

За його словами, у цю посаду Бернетт привнесе «унікальне поєднання дипломатичної проникливості та міжнародного визнання». Це, як зазначив Трамп, через те, що Марк має успішну карʼєру на телебаченні та працював у бізнесі.

Бернетт, своєю чергою, сказав, що для нього буде честю служити США, Великій Британії та президенту Трампу.

Як колишній голова телевізійної групи MGM Worldwide він отримав 13 премій «Еммі». Свого часу Бернетт також продюсував низку американських шоу, зокрема The Apprentice, де ведучим був Трамп.

У 2010 році Бернетт сказав BBC, що Трамп був «безстрашним» і «великим, сильним крутим хлопцем».

У 2016 році зʼявилися записи, на яких Трамп говорив ведучому програми Access Hollywood Біллі Бушу, що «ти можеш робити все» з жінками, «якщо ти зірка».

Після цього Бернетт опублікував заяву, в якій заперечував, що є прихильником Трампа. Казав, що вони разом з дружиною не схвалюють «ненависті, розколу й женоненависництва», які були дуже невдалою частиною кампанії Трампа.

Інший колишній продюсер The Apprentice пізніше заявив, що Трампа чули, як він робив «набагато гірші» зауваження на записах шоу.

Але Бернетт відхилив заклики оприлюднити всі висловлювання Трампа, заявивши, що він не може цього зробити, посилаючись на «різні договірні та правові вимоги».

Низка американських медіа пише, що не потрібно схвалення Сенату США, щоб призначити Бернетта на посаду спецпредставника США у Великій Британії.

Водночас NYT пише, що наразі невідомо, чи потрібно таке погодження Сенату. З 2023 року спеціальні посланці потребували підтвердження Сенату, якщо вони відповідають певним стандартам законодавства США, але Трамп і Сенат, де республіканці мають більшість, можуть вирішити, що посада пана Бернетта не відповідає цьому стандарту.