Боксер Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі та зберіг титул чемпіона світу з боксу

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Український боксер Олександр Усик удруге переміг британського боксера Тайсона Фʼюрі та зберіг титул чемпіона світу з боксу. Бій відбувся у ніч на 22 грудня в столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді.

Про це стало відомо з трансляції поєдинку.

На кону стояли пояси Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), якими володіє Усик.

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Бій тривав усі 12 раундів, кожен по три хвилини. Усик продемонстрував точні удари, вибивши трійку: двічі в торс, а далі в голову. На останніх хвилинах Усик провів успішну комбіновану атаку.

Поєдинок завершився одностайним рішенням суддів — 116:112 на користь Усика. Штучний інтелект, який працював четвертим арбітром і не впливав на рішення, дав перевагу Усику 118:112.

«Я переміг. Сьогодні важливий день для мене — мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Гаразд"», – сказав Усик після перемоги.

Боксер присвятив перемогу своїй мамі, Надії Петрівні, і «всім матерям України». Першу перемогу над Фʼюрі він присвятив своєму батькові.

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Після перемоги Олександр Усик підняв на ринзі шаблю гетьмана Мазепи XVII століття. Таким чином він нагадав світові про видатного гетьмана, який ще 300 років тому боровся за свободу України від російських загарбників.