Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду США
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду. Так Штатам вдалось остаточно уникнути шатдауну — призупинення роботи окремих федеральних органів.
Про це пише CNN.
Документ продовжує державне фінансування до 14 березня 2025 року, а ще виділяє допомогу фермерам і в разі стихійних лих. Водночас законопроєкт не підвищує ліміт державного боргу, чого вимагав обраний президент США Дональд Трамп.
Сенатори проголосували за законопроєкт незабаром після опівночі за місцевим часом (о 7:00 за Києвом 21 грудня). Технічно це сталося вже після того, як термін фінансування уряду закінчився, але ухвалення документа дало змогу уникнути шатдауну.
- Це міг бути перший шатдаун з грудня 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, стався шатдаун, що тривав 34 дні. З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.