Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду США

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Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду. Так Штатам вдалось остаточно уникнути шатдауну — призупинення роботи окремих федеральних органів.

Про це пише CNN.

Документ продовжує державне фінансування до 14 березня 2025 року, а ще виділяє допомогу фермерам і в разі стихійних лих. Водночас законопроєкт не підвищує ліміт державного боргу, чого вимагав обраний президент США Дональд Трамп.

Сенатори проголосували за законопроєкт незабаром після опівночі за місцевим часом (о 7:00 за Києвом 21 грудня). Технічно це сталося вже після того, як термін фінансування уряду закінчився, але ухвалення документа дало змогу уникнути шатдауну.