Сенат США схвалив законопроєкт, щоб уникнути шатдауну

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Сенат США в ніч на 21 грудня проголосував за законопроєкт, що продовжує фінансування роботи уряду.

Про це повідомляє CNN.

Документ підтримали 85 членів Сенату, 11 виступили проти.

Сенатори проголосували за законопроєкт незабаром після опівночі за місцевим часом (о 7:00 за Києвом 21 грудня). Технічно це сталося вже після того, як термін фінансування уряду закінчився, але ухвалення документа дало змогу уникнути шатдауну — призупинення роботи окремих федеральних органів.

Палата представників, нижня палата Конгресу США, проголосувала за законопроєкт увечері 20 грудня — за були 366 конгресменів, проти 34. Раніше цього тижня Палата представників двічі не могла ухвалити законопроєкт.

Після того, як законопроєкт схвалили обидві палати Конгресу США, його направили президенту США Джо Байдену. Він збирався підписати його без зволікання.

Документ дозволяє зберегти фінансування уряду США на поточному рівні до 14 березня 2025 року. Водночас законопроєкт не підвищує ліміт державного боргу, чого вимагав обраний президент США Дональд Трамп.

Конгресмени поки не схвалили проєкт бюджету на поточний фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня. Тоді як раніше тимчасове фінансування роботи уряду затвердили тільки до 20 грудня.