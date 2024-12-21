The Guardian написало про наказ відправити більше військових ППО в піхоту. У Генштабі спростовують

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Британське видання The Guardian із посиланням на джерела в підрозділах протиповітряної оборони України написало про наказ відправити більше військових ППО на фронт у піхоту. Генеральний штаб Збройних сил України назвав це «недостовірним та некоректним».

У публікації The Guardian йдеться, що військових із «виснажених» підрозділів ППО нібито наказують відправляти на фронт як піхотинців. Ця ситуація, за словами джерела видання, стає критичною — «ППО не може функціонувати належним чином».

«Ці люди знали, як працює протиповітряна оборона, деякі з них пройшли навчання на Заході та мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт воювати, до чого вони не мають жодної підготовки», — зазначило джерело The Guardian.

Джерело видання припускає, що командири так можуть відправити на фронт солдатів, які їм не подобаються. Також побоюються, що, володіючи секретними знаннями про позиції і тактику української ППО, солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у російський полон.

«Це триває вже рік, але стає дедалі гірше і гірше. У мене вже залишилося менше половини [від повного складу]. Останніми днями приїжджала комісія, і їм потрібні ще десятки людей. Я залишився з тими, кому за 50 [років] і більше, і пораненими. Неможливо керувати такими речами», — сказав The Guardian інший офіцер, який працює у сфері ППО.

Реакція Генштабу ЗСУ

У Генштабі зазначили, що твердження The Guardian про «переведення ППО в піхоту» є недостовірним і некоректним.

Для того, щоб доукомплектувати військові частини, визначену кількість військових зі складу підрозділів Повітряних сил перепризначають на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Але це не стосується фахових спеціалістів ППО, які захищають українське небо.

Під цей наказ нібито потрапляють військові зі складу рот охорони Повітряних сил України, деякі тилові мобільні вогневі групи, а ще персонал, який не обслуговує високотехнологічне озброєння.

Генштаб зазначив, що «ситуація на фронті складна і головне — його втримати». Тож для цього військовослужбовців тилових підрозділів переводять у бойові частини.

Однак у Генштабі зазначили, що ППО України продовжує виконувати свої завдання та збивати російські повітряні сили.