Україна вперше атакувала ворога виключно роботизованими системами

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Сили оборони України здійснили на Харківщині першу атаку лише безпілотними наземними транспортними засобами (UGV) та FPV-дронами.

Про це повідомив речник 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії «Хартія» Володимир Дегтярьов в ефірі телемарафону.

Бійці «Хартії» провели операцію на початку грудня на Харківському напрямку. Мета полягала в створенні умов для просування підрозділів бригади.

Бій стався біля села Липці на північ від Харкова. Під час зіткнення вдалося знищити позиції росіян. Українські військові атакували з десятків UGV, оснащених кулеметами. Також UGV використовували для розмінування позицій на місцевості. Проти ворога застосували БпЛА різних типів — зокрема, дрони для спостереження та FPV.

«Наша мета — зберегти життя солдату, замінивши його на полі бою, де це можливо, роботизованим або безпілотним комплексом. Це вимагає детального планування, постійного пошуку нових інженерних рішень та створення культури інновацій в бригаді», — каже начальник штабу бригади «Хартія» полковник Максим Голубок.