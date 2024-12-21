Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 860 військових за добу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Протягом минулої доби, 20 грудня, Росія втратила 1 860 військових убитими й пораненими, а також 10 танків.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони знищили ще 18 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 85 дронів оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 98 одиниць автомобільної техніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський заявив, що 43 тисячі військових загинули, 370 тисяч — поранені.