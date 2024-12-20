До 5 років засудили настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв Путіна та очікував на захоплення Вінниччини

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Настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ (МП), який виправдовував війну Росії проти України, засудили до пʼяти років увʼязнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, під час проповідей і спілкування з вірянами протоієрей вихваляв очільника Кремля та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати Україну.

Водночас клірик говорив, що сподівається на захоплення Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.

Співробітники СБУ задокументували злочини протоієрея і в серпні цього року повідомили йому про підозру.

Суд визнав клірика винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України і засудив його до пʼяти років позбавлення волі.