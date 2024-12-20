Кібератака РФ на держреєстри: Мін’юст не підтвердив витоку даних, СБУ відкрила провадження

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Міністерство юстиції України не підтверджує витоку даних внаслідок хакерської атаки на державні реєстри 19 грудня. Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки.

Про це повідомила очільниця Мін’юсту Ольга Стефанишина на брифінгу 20 грудня.

Відновлювати систему розпочнуть 23 грудня, роботу намагатимуться налагодити протягом двох тижнів. Атака не вплинула на ресурси, не пов’язані з міністерством, зокрема на «Дію», каже посадовиця.

«Насамперед відновлюватимуть реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів. Першочерговим для нас є відновлення Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру юридичних і фізичних осіб», — каже Стефанишина.

Вона завірила, що жодних обмежень реєстрації актів про народження, смерть, одруження і розлучення немає. Їх тимчасово складатимуть на папері. На сайті Мін’юсту повідомлять, до яких відділів реєстрації актів цивільного стану можна буде звернутися в Україні.

Заяви на деякі виплати розглядатимуть після відновлення реєстрів, додала Стефанишина. Певний час нотаріуси працюватимуть із заповітами без доступу до реєстрів.

«Наші сервери розміщені не в одній локації. Це була масована атака на всю інфраструктуру, вона готувалася не один місяць», — додала очільниця міністерства.

Служба безпеки України відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ поки що не можуть спростовувати витік даних — проводять відповідне дослідження.