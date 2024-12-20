Лідер більшості в парламенті Болгарії відмовився від безпекової угоди з Україною

Новини

Колишній прем’єр-міністр Болгарії та лідер партії ГЕРБ Бойко Борисов більше не підтримує ідею про безпекову угоду з Україною — чекає на мир.

Про це пише Euractiv.

Напередодні тимчасовий премʼєр-міністр Болгарії Дімітар Главчев звернувся до парламенту з проханням ухвалити рішення про те, чи підписувати безпекову угоду з Україною. Він обіцяв підписати її ще в жовтні 2024 року, очікувалося, що це зроблять 19 грудня у Брюсселі під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Однак Борисов, який раніше цю ідею підтримував, виступив проти. Це важливо, бо ГЕРБ має найбільше місць у болгарському парламенті.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ГЕРБ підтримувала надання військової допомоги Україні, а сам Борисов часто підкреслював цю підтримку як доказ прозахідної позиції своєї партії.

Але, за словами Борисова, зараз ситуація змінилася.

«Ще пів року тому ми б категорично підтримали таку угоду», — сказав Борисов, додавши, що сьогодні така підтримка рівнозначна «купівлі заводу 9 вересня».

Борисов пояснив, що причина — посилення дискусії в Європі та США про досягнення миру в Україні. Він додав, що Болгарія працюватиме для відновлення та встановлення мирного процесу в Україні, але підкреслив, що це має бути регулярний уряд, який підпише «взаємовигідний договір».

Борисов не пояснив, у чому він вбачає відсутність взаємної вигоди в запропонованій угоді. Відповідаючи на запитання про те, як звичайний уряд, в якому бере участь соціалістична партія БСП, може підписати угоду про військову співпрацю з Україною, Борисов сказав: «Якщо угода буде взаємовигідною, жодна сторона не буде заперечувати». Хоча БСП послідовно виступає проти будь-якої військової допомоги Україні.

Сам Главчев відкинув звинувачення в тому, що попросив мандат у Національних зборів для саботажу урядових переговорів. Він сказав, що єдиною причиною, через яку він звернувся до депутатів за схваленням, була запропонована 10-річна тривалість угоди.