Палата представників США відхилила законопроєкт про фінансування — є загроза шатдауну

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Палата представників США відхилила тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду, запропонований республіканцями. Це наближує загрозу шатдауну — призупинення роботи окремих федеральних органів.

Про це пише Reuters.

Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів для ухвалення. Проти проголосували 235 людей — 197 демократів і 38 республіканців, за — лише 174.

Законопроєкт містив план із продовження державного фінансування на три місяці, $110 мільярдів на допомогу в разі стихійних лих і фермерам, а також дворічне призупинення дії ліміту державного боргу — цього вимагав обраний президент США Дональд Трамп.

Цей законопроєкт запропонували замість великого двопартійного пакета, проти якого напередодні виступили Трамп і мільярдер Ілон Маск, якого висунули на посаду голови нового департаменту ефективності уряду.

Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс назвали двопартійну угоду «подарунком для демократів». У Білому домі попередили, що Трамп і Венс переконують республіканців відхилити двопартійну угоду про продовження фінансування уряду, що загрожує зупинкою його роботи.

Трамп відхилив оригінальний варіант законопроєкту, бо Конгрес залишав йому розвʼязання питання зі збільшення ліміту держборгу замість того, щоб включити це положення до тексту законопроєкту. Прессекретарка чинного президента США Джо Байдена Карін Жан-Пʼєр заявила, що Байден підтримує двопартійну угоду, щоб зберегти роботу уряду, але «не цей подарунок мільярдерам, який республіканці запропонували ухвалити останньої миті».

Фіскальний рік у США завершився 30 вересня, однак бюджет на 2025 рік так і не прийняли. Уряд може повноцінно працювати завдяки фінансуванню з тимчасової резолюції (C.R.), термін якої спливає опівночі 20 грудня. Тобто вже 21 грудня о 12:01 уряду США загрожує припинення роботи.