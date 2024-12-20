Євросоюз допоможе Україні закрити фінансову прогалину в бюджеті у 2025 році

Новини

Reuters / «Бабель»

Європейський Союз вже надав Україні майже €130 мільярдів фінансової допомоги. У співпраці з G7 («Велика сімка») це допоможе забезпечити економічну і фінансову стабільність України до кінця 2025 року.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на фінальній пресконференції після саміту Європейської Ради у Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

За словами фон дер Ляєн, 2025 рік буде вирішальним, оскільки лідер РФ Володимир Путін подвоює зусилля, аби досягти успіху у війні в Україні.

«Тому підтримка України зараз є для нас як моральним, так і стратегічним імперативом. Ми повинні переконатися, що Україна переможе», — зазначила голова Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн зазначила, що вже на початку наступного року можуть відкрити переговори про вступ України до ЄС за першим кластером «Основи процесу вступу в ЄС» (Fundamentals), якщо Україна продовжуватиме «добре працювати». Деякі інші кластери можуть відкрити протягом того ж року.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що лише Україна може визначити, що для неї означає мир і коли можна розпочати мирні переговори.

«Європейський Союз єдиний у своїй підтримці України на шляху до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Не будь-якого миру, не капітуляції. Лише Україна може легітимно визначити, що означає мир, а також як і коли будуть виконані умови для проведення переговорів. Зараз час зміцнювати Україну для всіх сценаріїв», — зазначив він.

Він зазначив, що ЄС готовий робити все, що потрібно, і стільки, скільки буде потрібно, щоб Україна зайняла сильну позицію.

«Агресивна війна Росії — це не просто війна на європейській території. Це війна проти міжнародної спільноти, оскільки Росія порушує універсальні фундаментальні принципи Статуту ООН та міжнародного права. Суверенітет, територіальну цілісність, право на самовизначення», — зазначив Кошта.