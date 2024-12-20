Мін’юст України заявив про масштабну кібератаку РФ на держреєстри

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Російські хакери 19 грудня атакували державні реєстри України. Роботу Єдиних та Державних реєстрів тимчасово призупинено.

Про це повідомила очільниця Міністерства юстиції Ольга Стефанишина.

Команда міністерства та фахівці інших служб працюють над відновленням системи. Це одна з наймасштабніших атак за останній час. Росіяни мали на меті порушити роботу критично важливої інфраструктури, заявила Стефанишина.

«Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Дякую громадянам за розуміння. Про всі важливі оновлення інформуватимемо додатково», — каже очільниця відомства.

Попередньо, функціонуванню інших ресурсів зараз нічого не загрожує. За словами міністерки, першочергово відновлять:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

На відновлення вебресурсів може піти до двох тижнів, каже Ольга Стефанишина. Пізніше Мін’юст розʼяснить, яким чином людям надаватимуть послуги на цей час.