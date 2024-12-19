Угорщина дала притулок польському експосадовцю, який перебуває під слідством — Варшава відреагувала

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Угорський уряд надав притулок депутату та ексзаступнику міністра юстиції Польщі Марціну Романовському, який перебуває під слідством на батьківщині. МЗС Польщі назвало це ворожим актом.

Адвокат Романовського Бартош Левандовський сказав, що Будапешт надав його підопічному притулок через дії польського уряду і підпорядкованої йому Національної прокуратури. Відомства начебто порушили права депутата.

У клопотанні до влади Угорщини Романовський заявив, що не може розраховувати на справедливий судовий розгляд у Польщі через «політичну заангажованість деяких суддів», які «відкрито підтримують» чинного міністра юстиції.

Місцеперебування колишнього посадовця розкрилося того ж дня, коли стало відомо, що окружний суд Варшави видав європейський ордер на арешт Романовського, повідомляє мовник RMF.

Пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував рішення влади Угорщини.

«Ми вважаємо рішення уряду Віктора Орбана надати політичний притулок пану Романовському, підозрюваному у скоєнні злочину, який розшукується за європейським ордером на арешт, актом, ворожим до Республіки Польща та принципів Європейського Союзу. Ми оголосимо про наші рішення завтра», — написав посадовець.

Що передувало

Марціна Романовського затримали в липні 2024 року в межах розслідування можливих зловживань у розпорядженні коштами Фонду справедливості. Це спецфонд для підтримки жертв злочинів, підпорядкованих Мін’юсту Польщі.

Правоохоронці перевіряють факти стосовно перевищення повноважень та невиконання обовʼязків експосадовцями цього відомства.

На початку грудня 2024 року Романовський зник, як стверджувалося, після лікування. Польські медіа писали, що він міг виїхати за кордон та переховується в Іспанії.